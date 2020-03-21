الرئيس الصيني يرسل رسائل تضامن لمسئولي 4 دول.. ويقرر إرسال خبراء للمساعدة

أرسل الرئيس الصين ي شي جين بينج ، أربعة رسائل تعاطف وتضامن إلى رؤساء ومسئولي دول صربيا و ألمانيا و فرنسا وإسبانيا، للتأكيد على أن بلاده ستواصل وقوفها إلى جوار الدول الثلاثة في الحرب ضد تفشي فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية “شينخوا”، إن الرئيس الصين ي قال الرئيس الصين ي في رسالة تعاطف أرسلها حديثا لرئيس صربيا ألكسندر فوشيتش ، إن الصين ستقدم المساعدة ل صربيا في المعدات الواقية والمواد الطبية وترسل مجموعة من الخبراء الطبيين لمساعدتها في احتواء مرض فيروس كورونا الجديد “كوفيد-19”.

وفي رسالة تعاطف أرسلها للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، قال إن أزمة الصحة العامة تمثل تحديا مشتركا للبشرية، وإن التضامن والتعاون هما أقوى سلاح للتعامل معها.

وفي رسالة تعاطف أخرى أرسلها إلى ملك أسبانيا فيليب السادس ، إن الصين و أسبانيا ستحققان النصر النهائي على مرض فيروس كورونا الجديد “كوفيد-19″، بالتأكيد طالما أنهما يبذلان جهودا مشتركة مع المجتمع الدولي.

أما في رسالته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، فقد قال الرئيس الصين ي، إن بلاده مستعدة للعمل مع فرنسا لإفساح المجال كاملا للدور الجوهري للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لتحسين الحوكمة العالمية للصحة العامة وبناء مجتمع يتمتع بصحة مشتركة للبشرية.

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