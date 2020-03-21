قيادة الجيش السوداني تواجه مسيرات ملغاة بإغلاق الطرق المؤدية لمقرها بالخرطوم

شهدت الخرطوم اليوم السبت، إغلاقًا للطرق المؤدية لمقر القيادة العامة للقوات المسلحة مع انتشار للأجهزة الأمنية تحوطا لمسيرة كان أُعلن عنها اليوم.

وقال العميد الركن عامر محمد الحسن، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودان ية، في تصريح صحفي، إن إغلاق الطرق المؤدية للقيادة العامة يتعلق بخطة تأمين من قبل لجنة أمن ولاية الخرطوم.

وأضاف الحسن، أن هناك دعوات لمسيرة اليوم؛ ما استدعى وجود هذه التدابير الأمنية الاحترازية، موضحا أن هذا الأمر ليس جديدا على القوات المسلحة في إطار تأمين حرم القيادة العامة .

يذكر أن الجهة الداعية لتلك المسيرة كانت ألغتها، بعد قرارات لجنة الطوارئ الصحية المعنية بمكافحة فيروس كورونا.

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