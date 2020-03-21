مصلحة الموانئ تمنع دخول ناقلات النفط القادمة من الدول الموبوءة

ايوان ليبيا – وكالات:

وجه رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري حسن مسعود بلاغاً إلى مدراء عامون الموانئ التجارية والصناعية والنفطية.

رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري طالب بعدم منح إذن دخول السفن وناقلات النفط القادمة من الدول الموبوءة إلى الموانئ الليبية إلا بعد انقضاء 14 يوم قبل وصولها للموانئ الليبية.

وأشار إلى أن ذلك الأمر يتعذر به دخول السفن إلى الموانئ الليبية قبل الحصول على الإفراج الصحي.

وعليه دعا المدراء العامون بالموانئ إلى التعميم على كافة الوكلاء والملاحين والجهات المعنية بالموانئ.

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