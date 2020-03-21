الفزع يجتاح إيطاليا .. 800 حالة وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد

العنوان_روما

بلغ عدد الوفيات في إيطاليا جراء تفشي فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 793 ليسجل بفارق كبير أكبر زيادة يومية منذ ظهور الفيروس هناك قبل نحو شهر. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن العدد بلغ 800.

والجمعة قال رئيس منطقة لومبارديا الإيطالية إن الحكومة وافقت على نشر الجيش في منطقته لفرض العزل في إطار مكافحة فيروس كورونا الذي لا يتباطأ انتشاره هناك.

قال أتيليو فونتانا خلال مؤتمر صحفي “تمت الموافقة على (طلب الاستعانة بالجيش).. سيجري نشر 114 جندياً في أنحاء لومبارديا.. لا يزال هذا العدد قليلاً جداً لكنها خطوة إيجابية”.

طلبت لومبارديا من الحكومة تشديد القيود المطبقة بالفعل التي تشمل إغلاق جميع الأنشطة التجارية غير الأساسية وحظر التجمعات العامة.

وأضاف فونتانا، دون ذكر أرقام، أن العدوى تواصل الانتشار في لومبارديا التي سجلت أعلى عدد من الوفيات بالفيروس في إيطاليا.

وقال “للأسف لا نشهد أي تغير في اتجاه الأرقام الآخذة في الزيادة”.