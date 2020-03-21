خلف خطوط العدو – إراجارتزي تلقي الراية وتتوشح القناع الطبي

يقدّم سلسلة ، لنسلط الضوء يوميا على شخصية رياضية انسلت خلف خطوط العدو، وخاضت تجربة غير عادية مع الفيروس سريع الانتشار.

اعتادت إراجارتزي انتظار نهاية كل أسبوع بترقُب كبير، لتضع قميصها الأصفر، وسروالها الأسود، وتعقد شعرها، وتحمل رايتها، وتهبط إلى أرض الملعب لاتخاذ القرارات.

إراجارتزي هي حكم مساعد في الدوري الإسباني الممتاز للسيدات، كما تُسجل حضورها بمباريات الرجال لدوري القسم الرابع.

لكن هذا الروتين اختفى في الأسابيع الأخيرة، وبدلا من التوشح بزي الحكام والتلويح بالراية مُعلنة عن تسلل، باتت الأقنعة الطبية والقفازات هي أزيائها اليومية، والمعقّمات وأدوات الفحص الطبي هي رايتها الجديدة.

في السابق، اعتادت إراجارتزي العمل بدوام جزئي كممرضة، لكن بعد أن انفجرت الأزمة، وتصاعَد عدد المصابين بفيروس كورونا في إسبانيا، تحوّلت للعمل في دوام كلي، خصوصا مع تجميد النشاط الكروي.

حاليا، تحارب الحكمة الإسبانية من داخل مركز ريكالدي الصحي في مدينة بلباو الباسكية.

وبشكل يومي، تكون إراجارتزي معرّضة للخطر، إذ أن مهمتها هي استقبال الحالات المشكوك في إصابتها بالفيروس، وإجراء الفحوصات عليها.

تقول إراجارتزي عن تلك التجربة: “هناك ضغط عمل كبير، لكن نحاول تقديم أفضل ما لدينا”.

وتعترف: “أفتقد التحكيم كثيرا لأنني أستمتع به. حاليا أحاول الاستيقاظ باكرا لأمارس بعض الرياضة قبل التوجّه إلى المركز الصحي”.

قبل عدة أيام، نشرت إراجارتزي عبر حسابها على إنستجرام، صورة لوجهها بعد 7 ساعات من ارتداء القناع الواقي “الكمامة”، لعلها لا توضّح إلا قليل من معاناة العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية هذه الأيام.

وتكمل إراجارتزي حديثها: “لدينا حالات مصابة بالفعل بفيروس كورونا في مركزنا الصحي، ويتوافد إلينا الكثير من الحالات التي ظهر عليها أعراض المرض”.

إقليم الباسك وحده، شهد إصابة 1725 حالة بفيروس كورونا، ليكون ثالث أكثر مناطق المملكة الإسبانية تسجيلا للحالات الإيجابية، بعد مدريد، وكتالونيا.

إسبانيا شهدت 1378 وفية حتى اللحظة، منها 77 داخل إقليم الباسك.

إراجارتزي، وعندما كانت في الطاقم التحكيمي لمباراة برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا بكأس ملكة إسبانيا يوم 26 فبراير الماضي، جهلت دون شك أنها ستكون مباراتها الأخيرة لفترة طويلة.

وتعترف إراجارتزي: “أحصي الأيام والساعات للعودة إلى التحكيم مجددا، إنه شغفنا الأكبر”.

وفي أنحاء إسبانيا خلال الأيام الماضية، عكف المواطنون على إظهار الامتنان يوميا للعاملين في القطاع الصحي، وخرجوا إلى شرفاتهم للتصفيق بشكل متزامن بالثامنة من كل مساء.

لافتة اجتماعية بسيطة، لكنها تعني الكثير للقابعين خلف خطوط العدو، كـ إراجارتزي: “نشعر بامتنان شديد، أرغب في البعث برسالة إلى كل من يلزمون منازلهم: شكرا لكم لمساعدتنا على العمل في ظروف أفضل”.

وخلال مقابلة مع محطة Atena 3 الإسبانية، ناشدت الممرضة الشابة المواطنين: “علينا البقاء في المنزل، فالوضع خطير للغاية، خروج الناس يساهم في انتشار الوباء وكل شيء عندها يتجه إلى الأسوأ”.

ولأن إراجارتزي فيرنانديز موجودة في كل مستشفى ومركز صحي بأنحاء متفرقة من العالم، ولأنهم يعرضون حياتهم وحياة أحبائهم للخطر في سبيل أداء مهمتهم البطولية؛ فالزموا بيوتكم، ولا تخرّبوا ما يصلحونه.

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