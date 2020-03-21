ميلان يعلن إصابة مالديني ونجله بفيروس كورونا

وأصدر ميلان بيانا رسميا، أعلن فيه إصابة الثنائي بفيروس كورونا، وأنهما خضعا بالفعل لإجراءات العزل الطبي.

باولو ودانييل مالديني في حالة صحية جيدة حسب البيان، وقد بدأ النادي فحص كل من اختلط بهما مؤخرا من النادي وإجراء التحليل عليهم.

دانييل مالديني صاحب الـ18 عاما كان يتدرب مع الفريق الأول مؤخرا، وشارك في لقاء هيلاس فيرونا يوم 2 فبراير الماضي.

الإصابة هي الأولى داخل نادي ميلان بفيروس كورونا، لكن ليست كذلك بالنسبة لفرق إيطاليا التي طالها الوباء بشكل كبير، وآخرهم باولو ديبالا نجم يوفنتوس اليوم.

وبلغ عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا اليوم في إيطاليا إلى 42681، كما سجّلت البلاد وفاة 4825 شخصا.

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