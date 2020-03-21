تونس تدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لمكافحة كورونا

طلبت تونس، بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة طارئة للمجلس لبحث تداعيات فيروس كورونا المستجد على الأمن والسلم الدوليين والإجراءات العاجلة التي سيتخذها المجلس لمؤازرة جهود الدول الوطنية والإقليمية لاحتواء هذه الجائحة وتوفير الإمكانيات الضرورية للتصدي لها.

وذكرت الخارجية التونسية اليوم السبت، أن الدعوة جاءت بمبادرة من الرئيس قيس سعيد، وتبعا لما كان عبّر عنه في كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس الأمن القومي التونسي أمس من ضرورة دعوة المنظمات الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن الدولي لاتخاذ جملة من القرارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي تحول إلى جائحة عالمية.

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