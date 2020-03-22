ريال مدريد: سنكرّم رئيسنا الراحل في أقرب فرصة

وقال البيان:

“ريال مدريد، ورئيسه، ومجلس إدارته، يأسفون بحزن بالغ لوفاة لورنزو سانز الذي كان رئيسا للنادي بين 1995 و2000.

ويودون أيضا تقديم أحر التعازي لزوجته: ماري لوز، ولأبنائه: لورينزو، وفرانسيسكو، وفيرناندو، وماريا لوز (مالولا)، وديانا، وإلى أسرهم وأصدقائهم، هذه التعازي التي تطول كل المنتمين لـ ريال مدريد.

خلال رئاسة لورنزو سانز، واصل ريال مدريد تعزيز تاريخه وأسطوريته، فقد كان الرئيس وقت التتويج بالكأس السابعة التي انتظرناها طويلا، في أمستردام عام 1998 عقب 32 دون فوز بدوري أبطال أوروبا.

وخلال حقبة لورنزو سانز، فاز النادي بدوري أبطال أوروبا مرتين، بالإضافة إلى كأس إنتركونتننتال، والدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني، ودوري كرة السلة، وكأس الكؤوس لكرة السلة.

اليوم ريال مدريد في حداد على خسارة الرئيس الذي كرّس جزءا كبيرا من حياته لشغفه الأعظم: ريال مدريد.

بالنظر للظروف الراهنة، فـ ريال مدريد سيكرّمه بالشكل المستحق في أقرب وقتٍ ممكن”.

وقاد سانز ريال مدريد إلى استعادة لقب دوري أبطال أوروبا بعد غياب 32 عاما، إذ فاز به الميرنجي في فترة ولايته عامي 1998، و2000.

لاحقا امتلك سانز نادي مالاجا بين عامي 2006 و2010، في وقتٍ تولى نجله، فيرناندو، رئاسة النادي الأندلسي.

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