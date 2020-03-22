ترامب يسعى للحصول على موافقة لاستخدام دواء للملاريا لعلاج فيروس كورونا

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الموافقة على استخدام عقار الكلوروكين المستخدم في علاج الملاريا لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب عبر صفحته على تويتر إن استخدام “هيدروكسيكلوروكوين وأزيثروميسين [مضاد حيوي]،معا، لديهما فرصة حقيقية ليكونا أحد أكبر العوامل التي تغير قواعد اللعبة في تاريخ الطب”. وحث الرئيس الأمريكي على “استخدامهما على الفور”.

وأضاف في مؤتمر بالبيت الأبيض في وقت لاحق “ما الذي لدينا لنخسره؟”.

ومع ذلك، فقد حذر النقاد من أن استخدام ال دواء لغرض جديد لا يخلو من المخاطر، مشيرين إلى أن مقدار الجرعة التي يجب استخدامها والآثار الجانبية المحتملة من بين المشكلات التي يجب اختبارها.

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