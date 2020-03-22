اقرار إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

ايوان ليبيا – وكالات:

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أن اللجنة العليا لمجابهة فيروس «كورونا» أقرّت في اجتماعها اليومي مجموعة من الإجراءات التنفيذية بحضور عمداء بلديات طرابلس.

وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة أقرت أمس السبت «متابعة إجراءات تجهيز أماكن العزل والحجر الصحي بمختلف البلديات»، و« تخصيص مستشفى طرابلس الجامعي لاستقبال حالات الإشتباه بالفيروس»، حسب صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوصت اللجنة «بحظر التجول على كامل التراب الليبي بالضوابط الموضوعة من قبل اللجنة»، و«كلفت رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار ناطقا رسمياً للحديث حول ملف كورونا في ليبيا». كما ناقشت «تسريع تسييل الأموال وتوفير الإحتياجات على مستوى البلديات للعمل بالخطة الوطنية للاستجابة لمواجهة فيروس كورونا».

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