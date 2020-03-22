النشرة الوبائية الليبية ليوم السبت 21 مارس

ايوان ليبيا – وكالات:

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، خلو حالتين اُشتبه في حملهما لـ«كورونا المستجد»، من الفيروس.

وقال المركز إنه تسلم عينتين لحالتين يشتبه بإصابتهما بالفيروس من مستشفى الهضبة العام، ومستشفى مصراتة، لإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من حملهما لـ«كورونا»، وذلك حسب بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ولفت البيان إلى أنه عقب الفحص المختبري تبين أن نتائح التحليل سالبة، وخلو الحالتين من الفيروس، ليتأكد حتى الآن خلو ليبيا من تسجيل أية إصابة بـ«كورونا».

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