غوتيريس يدعو للوقف الفوري للأعمال العدائية في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات:

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بالردود الإيجابية التي قدمتها حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي في 18 و21 مارس الجاري، فيما يتعلق بالدعوات إلى وقف إنساني للقتال، منعا لتسلل وباء «كورونا» إلى ليبيا.

وأعرب بيان صادر عن الناطق باسم الأمين العام صادر مساء السبت، عن «أمل غوتيريس في أن يترجم ذلك إلى وقف فوري وغير مشروط للأعمال العدائية»، وفق الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة. ودعا غوتيريس الأطراف إلى «توحيد جهودها لمواجهة التهديد وضمان وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد دون عوائق»

ورحبت البعثة الأممية السبت أيضا بالوقف الإنساني المؤقت لإطلاق النار، وأعربت في بيان عن «أملها في أن يوقف الطرفان القتال على الفور، على جميع الجبهات، للسماح للسلطات الصحية الوطنية والشركاء الصحيين بالاستجابة للتهديد المحتمل لانتشار فيروس كورونا في البلاد».

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