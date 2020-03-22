داخلية الوفاق تقرر وقف ابرام عقود الزواج

ايوان ليبيا – وكالات:

ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن وكيل وزارة الداخلية عميد “خالد مازن” ، أصدر كتاباً موجهاً لوكيل وزارة العدل بضرورة حث المأذونين الشرعيين على وقف إتمام إجراءات عقود الزواج إلى حين إشعار آخر.

وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يأتي في إطار الإستعدادات الحثيثة ورفع الدرجات القصوى والتأهب، ضمانا لتنفيذ التحوطات والواجبات والتدابير الوقائية لمواجهة تفشي وباء فايروس كورونا والحد من أضراره في حالة دخوله البلاد، وتنفيذاً للتعليمات الصادرة عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بإتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية من هذا الوباء.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا