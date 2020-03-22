تريزيجيه: الدوري الإنجليزي كان حلمي ولا أفكر في الرحيل عن أستون فيلا

وقال تريزيجيه في تصريحات هاتفية لقناة أون تايم سبورت: “أرتبط بتعاقد لخمس سنوات مقبلة مع أستون فيلا، وأنا ملتزم بالتعاقد”.

وأضاف “اللعب في الدوري الإنجليزي كان حلما لي، ولذلك أنا أركز تماما في تلك الخطوة”.

نجم المنتخب أتبع “تركيزي منصب في الخطوة الحالية ولا أفكر حاليا في ما سيحدث بعد نهاية الموسم”.

بعض التقارير التركية كانت قد زعمت بأن محمد النني وفريق بشكتاش أقنعا تريزيجيه بالعودة للدوري التركي. ()

وعن مبادرة الخير التي يشارك فيها بدعوى سعد سمير مدافع الأهلي، قال “سعد سمير تحدث معي وقال أن الجميع يقدم على مبادرات لغسل اليد وما إلى ذلك، فماذا عن مساعدة المحتاجين؟ فقلت له ابدأ وأنا معك”.

وأضاف “حين نشرت الفيديو الذي أعلن فيه قبول دعوى سعد وأنا أتحدث بالعربية، وجدت زملائي في الفريق يطلبون مني المساعدة في الحملة بعدما أعجبوا بالفكرة، وفي النهاية الأمر يحسب لسعد”.

وأخيرا، كشف تريزيجيه عن استمرار تدريباته يوميا استعدادا لعودة النشاط، فقال “أتدرب يوميا بشكل منفرد استعدادا لعودة الدوري الإنجليزي”.

وأتم “حتى الآن مفترض أن يعود النشاط بعد 30 مارس، وأن نعود للتدريبات في الأسبوع المقبل. لذلك أحرص على تجهيز نفسي لأكون على أتم الجاهزية وقت العودة.

تريزيجيه انضم لنادي أستون فيلا قبل بداية الموسم الجاري، قادما من فريق قاسم باشا.

صاحب الـ25 عاما شارك في 24 مباراة مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع هدفين آخرين.

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