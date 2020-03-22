أول حالة من الدوري الصيني.. إعلان إصابة فيلايني بفيروس كورونا

وأصبح الدولي البلجيكي هو أول لاعب من الدوري الصيني يصاب بفيروس كورونا منذ بداية تفشي المرض.

لاعب إيفرتون ومانشستر يونايتد السابق وصل إلى الصين أول أمس الجمعة، وخضع للفحوصات الطبية في المطار.

ورغم خضوع اللاعب للفحوصات الدقيقة في الصين، لكنها لم تهظهر شيئا، قبل أن تثبت إصابته بعد ذلك.

صاحب الـ32 عاما انتقل إلى شاندونج عام 2019 قادما من مانشستر يونايتد، ليخوض موسما ناجحا مع فريق احتل فيه المركز الخامس، وسجل 12 هدفا.

وتشهد الصين انخفاضا ملحوظا في أعداد المصابين المعلنة بالأيام الأخيرة حسب وزارة الصحة الصينية، وصلت إلى عدم تسجيل حالات جديدة في مدينة ووهان مصدر الوباء في آخر يومين.

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