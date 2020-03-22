تونس.. 3 وفيات حصيلة ضحايا كورونا حتى الآن

أعلن وزير الصحة ال تونس ي اليوم الأحد عن تسجيل ثلاث وفيات ب فيروس كورونا المستجد حتى اليوم .

وأفاد الوزير عبد اللطيف المكي، في تصريح لإذاعة “شمس إف إم” الخاصة اليوم، بأنه تلقى معطيات بوفاة حالة ثالثة في وقت مبكر من صباح اليوم.

كما أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 75 حالة من بينها 54 حالة وافدة من الخارج.

وبدأت منذ صباح اليوم إجراءات الحجر الصحي العام في البلاد في مسعى لمنع تمدد فيروس كورونا عبر الولايات وحصر المناطق التي نشط فيها الفيروس بنسبة أعلى.

وأعلنت الحكومة أمس عن عدة إجراءات مرافقة للحجر الصحي تلزم المواطنين بالبقاء في البيوت والإبقاء على الخدمات الأساسية لضمان استمرارية التموين بالمواد الغذائية والخدمات العامة الضرورية ومراكز الإنتاج. ويصادف اليوم عطلة نهاية الأسبوع في تونس ، لكن بدءا من يوم غد الاثنين ستبقي الدولة على 15 بالمائة من السكان في مواقع العمل بواقع مليون ونصف مليون شخص فيما ناشدت الحكومة باقي المواطنين البقاء في البيوت. وأعلن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ أمس السبت عن تخصيص تمويلات بقيمة 5ر2 مليار دينار لدعم القطاعات المتضررة من الأزمة الصحية والمؤسسات والفئات الفقيرة.

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