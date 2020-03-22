حصيلة سقوط قذائف في عين زارة

ايوان ليبيا – وكالات:

أعلنت عملية بركان الغضب، التابعة لقوات حكومة الوفاق، اليوم الأحد مقتل أب وإصابة 2 من أبنائه جراء سقوط قذائف بمنطقة الكحيلي في عين زارة (جنوب العاصمة طرابلس).

واتهم المركز الإعلامي لبركان الغضب قوات القيادة العامة بإطلاق القذائف وفق صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأمس السبت، رحبت قوات القيادة العامة بالدعوات الدولية الصادرة لوقف القتال لأغراض إنسانية للاستجابة لمواجهة وباء كورونا، مؤكدة أنها «أكثر الأطراف التزاما بوقف القتال، رغم الخروق المتكررة»، وذلك وفق بيان صادر عن القيادة العامة السبت.

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