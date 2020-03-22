مع بقاء شرط خروج المرتزقة والقوات التركية.. دفاع النواب ترحب بالاستجابة لـ”هدنة كورونا”

طبرق 22 مارس 2020 (وال) – رحبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب باستجابة القوات المسلحة للهدنة الإنسانية التي دعت لها عدة دول؛ للتركيز على دعم جهود مجابهة فيروس كورونا، وحفاظا على أرواح المدنيين.

وأكدت اللجنة، في بيان، اليوم الأحد، على نهج القيادة العامة مع بقاء شرط خروج المرتزقة والقوات التركية من البلاد وعدم خرق الهدنة من قبل المليشيات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية.

وأوضحت أن للقوات المسلحة حق الرد والضرب بيد من حديد على أي اختراق للهدنة في جميع المحاور، وهذا الرد يجب أن يكون قاسيا ورادعا . (وال – طبرق)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال