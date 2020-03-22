رئيس بريشيا: إذا أراد لاتسيو لقب الدوري فليحصل عليه.. نواجه وباء كالطاعون

وكان الموسم الرياضي قد توقف في إيطاليا وأغلب دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا الذي وصفه سيلينو بالطاعون.

وقال سيلينو في تصريحات لصحيفة كورييري ديللو سبورت: “لا تكن ساذجا، كيف يمكننا استئناف الموسم؟ نفكر في الفترة الجارية فقط”.

وشدد رئيس بريشيا “موسم الدوري انتهى بسبب كورونا، وإذا كان لاتسيو يريد اللقب فليحصل عليه، نحن نواجه الطاعون”.

وأعلن لاتسيو ونابولي استعداداتهما للعودة لاستئناف التدريبات من جديد رغم انتشار فيروس كورونا بقوة داخل إيطاليا.

وأضاف سيلينو “إذا أراد كلاوديو لوتيتو -رئيس لاتسيو- هذا اللقب اللعين يمكنه الحصول عليه، لكن كيف يمكننا أن نجلس هنا نتحدث عن لقب الدوري ولدينا وباء على أبواب بيوتنا”.

وتابع سيلينو “لا يمكنني الاهتمام كثيرا بكرة القدم الآن في ظل ما نعاني منه حاليا”.

وتمتلك إيطاليا أكبر عدد من حالات الوفاة بالفيروس إذ بلغ العدد 4825 حالة من أصل 53 ألف و578 حالة مصابة.

وأوضح رئيس بريشيا “لا أقول ذلك لأننا في أسفل الترتيب، أنا معترف بذلك لكن هناك ما هو أهم”.

وشدد “نستمع إلى أخبار باستمرار لا تصدق، ونواجه مأساة حقيقية ومن يموت لديه آباء وأقارب وأصدقاء يموتون معهم كل يوم ويعانون في صمت رهيب”.

وتابع “الحياة تأتي أولا، لذلك لا يمكننا لعب الكرة مرة أخرى هذا الموسم، البعض لا يزال لا يدرك حتى الآن ما يحدث وهؤلاء الناس في الحقيقة أسوأ من الفيروس”.

وأضاف “لا يمكننا التفكير في أمور الكرة واستئناف النشاط، ولكن هل سنبقى على قيد الحياة؟ كن واقعيا نحن نواجه الطاعون”.

وعن الخسائر المالية قال سيلينو “الأمر بسيط للغاية، تم خوض ثلثي الموسم ومتبقي ثلث فقط، لذا قم بخفض ثلث أجور اللاعبين وثلث خقوق التلفزيون وثلث الضرائب، هذه أسهل طريقة لإصلاح كل شيء”.

وأتم تصريحاته “أنا أفكر في أولئك الذين يفقدون وظائفهم، والذين يتعرضون للموت كل يوم، كرة القدم عمل لكن يمكن إيقافها لحل الأزمة”.

وتم خوض 26 جولة من أصل 38 بالدوري الإيطالي، ويأتي لاتسيو في المركز الثاني برصيد 62 نقطة بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس المتصدر.

أما بريشيا فيتذيل ترتيب جدول الدوري برصيد 16 نقطة وتفصله 9 نقاط عن المنافسة للبقاء في مسابقة الدوري.

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