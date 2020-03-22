سكاي: لا حالات إيجابية جديدة لـ كورونا في يوفنتوس.. وموعد انتهاء الحظر للثلاثي المصاب

وكان قد تعرض الثلاثي دانييل روجاني وماتويدي وديبالا للإصابة بفيروس كورونا من لاعبي يوفنتوس.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس أن نتيجة الاختبارات كشفت سلبية عينات جميع لاعبي الفريق وموظفي النادي.

وأشار التقرير غلى أن الثلاثي المصاب هم فقط من جاءت عينتهم إيجابية بينما البقية جاءت عينتهم سلبية.

وعن موعد انتهاء فترة العزل الصحي للثلاثي المصاب أوضح التقرير أن يوم 25 من الشهر الجاري سيتم أخذ عينة جديدة من الثلاثي المصاب.

وكشف التقرير أن العينة الثانية ستحدد مصير الثلاثي، وإذا جاءت سلبية سيتم منحهم الضوء الأخضر لانتهاء فترة الحظر بالنسبة لهم.

وكان قد تم إعلان إصابة ماتويدي الأسبوع الماضي قبل أن يعلن ديبالا عن إصابته هو وصديقته بالفيروس.

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