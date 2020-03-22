تعرف على طلب شركة الكهرباء من الرئاسي

ايوان ليبيا – وكالات:

طالبت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، المجلس الرئاسي بشكل عاجل بالوقوف معها ومعاملتها «معاملة خاصة» على نحو عاجل، في ظل ظهور فيروس «كورونا» الذي قد يتحول إلى وباء عالمي.

ودعت الشركة في بيان صادر اليوم الإثنين، إلى توفير «بعض المتطلبات العاجلة مثل مرتبات العاملين، والوقود لمحطات التوليد، وبعض المستلزمات التشغيلية اليومية». وأردف البيان، «إحساسا منها بالمسؤولية، وتدراكا لما لا يحمد عقباه، تجد الشركة نفسها في ظل هذه الظروف تدق ناقوس الخطر، بأنها تقف عاجزة تماما في ظل وجود بعض التحديات».

وطمأنت الشركة العامة للكهرباء بأنها «مستمرة في آداء عملها بكافة كوادرها الفنية التي تتطلب طبيعة عملها التواجد بمقار أعمالها على مدار الـ24 ساعة». ونوه البيان إلى «تشكيل لجنة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، تتولى تعميم الإجراءات والمناشير الصادرة من جهات الاختصاص، والحد من عدد المراجعين وتفعيل النظام التناوبي وتعقيم المقرات..».

وفي وقت سابق اليوم، أكد المدير التنفيذي للشركة علي ساسي، «ضرورة إعداد ضوابط مقننة تتضمن تقليص الموظفين بأقل عدد ممكن للتقسيمات ذات الطابع الإداري»، تحسبًا لتسلل «كورونا»، وأشار خلال اجتماع اللجنة المشكلة بهذا الشأن إلى «استثناء التقسيمات الفنية التي تستدعي طبيعة عملها التواجد بشكل دوري بمقر العمل لمتابعة الموقف التشغيلي للشبكة».

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