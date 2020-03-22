حقيقة التعاون الصيني مع الوطني لمكافحة الأمراض

ايوان ليبيا – وكالات:

رحبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق «بتعاون الصين بتوفيرها خمسة خبراء للتواصل مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض لمواجهة وباء (كورونا)».

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» إنها «أحالت كل المتطلبات والمستلزمات الطبية إلى الصين بناء على طلب المركز الوطني لمكافحة الأمراض».

ولم تسجل ليبيا حتى الآن أية إصابة بالفيروس المستجد، ومع ذلك أعلنت حكومتا الوفاق والموقتة سلسلة من الإجراءات الاحترازية لمنع تسلل «كورونا»، منها فرض حظر التجول وتعليق الدراسة وإغلاق الأسواق الشعبية والمقاهي والمطاعم.

وفي السادس عشر من مارس الماضي، قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد طاهر سيالة، إن المجلس الرئاسي «طلب العون والمساعدة الطبية من الصين»، لمواجهة فيروس «كورونا»، وذلك خلال مؤتمر صحفي وزاري مشترك.

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