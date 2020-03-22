شركة البريقة تعلن عن بداية توزيع الوقود على المحطات

ايوان ليبيا – وكالات:

قالت إدارة الشؤون البحرية في ميناء طرابلس صباح اليوم الأحد إن الفرق الفنية في الميناء التابعة لشركة البريقة قد شرعت في تزويد شاحنات نقل الوقود بالبنزين مباشرة من الناقلة أنوار أفريقيا التي دخلت أمس السبت وعلى متنها 34 مليون لتر.

وبحسب ما أعلنت عنه “الشؤون البحرية” عبر صفحتها بموقع فيسبوك فإن شركات الوقود توجهت مباشرة لمحطات التوزيع لضمان استمرار تدفق المحروقات للمواطنين.

كما أشارت إلى وصول شحنة جديدة من البنزين مازالت على متن الناقلة أنوار الخليج التي يتوقع دخولها لمنطقة الرسو خلال الساعات المقبلة تمهيدا لإفراغ حمولتها المقدرة بـ 35 مليون لتر.

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