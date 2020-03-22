أسباب زيادة الطلب على النقد الأجنبي في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات:

ارتفع حجم الطلب على النقد الأجنبي المطروح من مصرف ليبيا المركزي خلال شهر فبراير الماضي محققا 910 مليون دولار.

ووفقا لبيانات نشرتها وزارة المالية اليوم الأحد، فإن الارتفاع بلغ نحو الضعف بالمقارنة مع يناير من العام نفسه الذي بيع خلاله 490 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى متوسط مبيعات النقد الأجنبي وما يعادله بالدولار خلال عام 2019، حيث بلغ 162 مليون دولار.

ورجعت وزارة المالية سبب زيادة الطلب على النقد الأجنبي أو ما يعادله بالدولار، إلى وقف تصدير النفط الأمر الذي ساهم في تراجع قيمة الدينار بالسوق السوداء وحفز شراء العملات الأجنبية التي باتت تعتبر ملاذا آمنا.

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