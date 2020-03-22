تخصيص أرقام مجانية للتبليغ عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا

ايوان ليبيا – وكالات:

خصص المركز الوطني لمكافحة الأمراض أرقاماً مجانية للإستفسار عن مرض كورونا المستجد أو التبليغ عن الحالات المشتبه بإصابتهابالفيروس.

المركز أعتمد الرقمين المجانيين “1415 ، 1404” للإستفسار أو التبليغ، مؤكداً متابعته المباشرة لكل مايرد حول إنتشار الفيروس.

هذا وتسلم المركز أمس السبت عينتين لحالتين يشتبه إصابتهما بفيروس كورونا من مستشفى الهضبة العام ومستشفى مصراتة، مشيراً إلى أنه وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج التحليل سالبة وأنها خالية من مرض الكورونا المستجد.

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