قوات الجيش العراقي تصل النجف لدعم القوات الأمنية في تنفيذ حظر التجوال لاحتواء كورونا

أعلن محافظ النجف الأشرف ب العراق لؤي الياسري اليوم الأحد، وصول قطاعات من الجيش العراق ي إلى المحافظة لدعم القوات الأمنية في تطبيق خطة حظر التجوال المفروض كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس ” كورونا ” المستجد في البلاد.

وقال الياسري – في بيان أوردته قناة “السومرية نيوز” العراق ية – إن “قيادة شرطة المحافظة من ضباط ومنتسبين قدموا أروع معاني البسالة في حفظ المدينة وأبنائها”، موجها القوات الأمنية “بالتعامل بحزم وبقوة القانون مع كل من لا يلتزم بقرارات خلية الأزمة من أجل حماية أبناء النجف الكرام”.

في سياق متصل، أعلن محافظ نينوى، نجم الجبوري، تمديد حظر التجوال في المحافظة حتى يوم السبت المقبل.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا