الجيش الإيراني ينشر إمدادات طبية لعلاج مرضى كورونا

ذكرت وكالة أنباء تسنيم ال إيران ية، أن رئيس أركان القوات المسلحة ال إيران ية الميجور حسين باقري قال اليوم (الأحد)، إن أغلب المستشفيات العسكرية ال إيران ية عبر البلاد بدأت في استقبال مرضى فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

ومن بين 58 مستشفى تابعا للقوات المسلحة ال إيران ية، يقوم 52 الآن بعلاج مرضى الفيروس، حسبما نقلت الوكالة عن باقري.

وأوضح باقري أن القوات المسلحة ال إيران ية قامت بالترتيبات اللازمة قبل تفشي المرض في إيران وتجهزت لمواجهته، مضيفا أنه منذ الساعات الأولى لتفشي المرض في مدينة قُم بوسط إيران في 19 فبراير، توفر المستشفيات العسكرية المساعدة لوزارة الصحة في المعركة ضد المرض.

وقالت وزارة الصحة ال إيران ية اليوم إن العدد الإجمالي للذين أصابتهم عدوى الفيروس وصل حتى يوم الجمعة إلى 21638 شخصا، توفى منهم 1685.

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