الحكومة الألمانية: ميركل دخلت الحجر الصحي بعد مخالطتها طبيبا مصابا بفيروس كورونا

نقل الموقع الإلكتروني لـ”دويتشه فيله” الألماني، عن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت مساء اليوم الأحد، قوله إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دخلت الحجر الصحي بعد ما تم التأكد من إصابة أحد الأطباء المعالجين لها بفيروس كورونا .

كانت المستشارة الألمانية قد دخلت الحجر الصحي ، وذلك بعد مخالطتها لطبيب مصاب بفيروس كورونا .

وأضاف المتحدث باسم الحكومة أن المستشارة الألمانية قررت إخضاع نفسها للحجر الصحي المنزلي، بعد تقارير أفادت بأن نتيجة اختبار الطبيب الذي قام بمنحها أحد التطعيمات، أظهرت إصابته بمرض “كوفيد 19” الذي يتسبب به فيروس كورونا .

وأضاف البيان “أُبلغت المستشارة بعد خطاب صحفي اليوم أن الطبيب الذي أعطاها لقاحًا وقائيًا يوم الجمعة، تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا ، وسيتم إخضاعها للفحوصات الطبية المتعلقة بنفس المرض”.

وكانت المستشارة الألمانية قد أعلنت في وقت سابق أن التجمعات في الأماكن العامة التي يزيد عدد الحاضرين فيها على اثنين، ستمنع في ألمانيا لمدة أسبوعين على الأقل في محاولة للحد من انتشار كورونا المستجد.

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