وزير الصحة الفرنسي: لن أرسل أي رياضيين إلى الأولمبياد

وصرّح فيران لإذاعة “لو جران جوري” الفرنسية: “هل أنوي التقدم بطلب لعدم إقامة الأولمبياد بصفتي وزيرا للصحة؟ لا”.

لكنه أضاف في حسم: “هل أنوي السماح للرياضيين الفرنسيين بالسفر إلى اليابان؟ الإجابة لا أيضا”.

وتعد اليابان خامس أكثر الدول الآسيوية تسجيلا لحالات مصابة بفيروس كورونا، بعد الصين، وإيران، وكوريا الجنوبية، وماليزيا.

وسجلت اليابان 1007 حالة إيجابية لفيروس كورونا، توفي منهم 35 شخصا.

فرنسا بدورها تعد سابع أكثر دول العالم تأثرا بالوباء، إذ سجلت 12475 حالة إصابة، وعرفت وفاة 450 شخصا.

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