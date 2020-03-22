حطب: لهجة اللجنة الأولمبية تغيّرت.. الآن يفكرون في تأجيل الأولمبياد

وصرّح حطب: “يوم الأربعاء الماضي اجتمعت اللجنة الأولمبية الدولية، وشددت أن الأولمبياد ستقام في تاريخها المحدد، أما اليوم، فقد اختلفت لهجة الحديث”.

وأضاف عبر أون تايم سبورت 1: “اجتماع اليوم شهد طرح احتمالات التأجيل، وهو حديث لم يتم التطرق إليه من قبل”.

واستدرك: “لكن لا يوجد أي تأكيد بشأن أي تأجيل، كل ما في الأمر أن لهجة الكلام اختلفت”.

وأوضح:”لجنة اللاعبين أثارت مشكلة تخوف اللاعبين من المشاركة، وشددت على ضرورة اتخاذ قرار الآن”.

وشدد: “لا يمكن معرفة الموعد الجديد الآن، لأنه يستند على عوامل أخرى مرتبطة بمدى انتشار فيروس كورونا والوقت اللازم لاحتوائه”.

وعن إمكانية إقامة معسكر مغلق للرياضيين المصريين المتأهلين إلى الأولمبياد: “اجتمعنا مع وزير الرياضة بالأمس في هذا الشأن، ولدينا اجتماع غدا مع اللجنة الطبية في اللجنة الأولمبية، وفي ظرف 48 ساعة سنتخذ قرارا في هذا الشأن”.

وأتم موضحا: “قرار إغلاق الأندية هو قرار من الأندية نفسها، لكن ما أوصت به الدولة كان تعليق الأنشطة الرياضية”.

وكانت العديد من ، بعد اجتماع اللجنة التنفيذية في اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الأحد.

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