ارتفاع عدد حالات الوفاة في تركيا جراء كورونا إلى 30

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن عدد وفيات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في تركيا ارتفع إلى 30 حالة حتى اليوم (الأحد).

وقال الوزير، على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إن تسعة أشخاص فقدوا حياتهم الأحد، وتم تشخيص 289 مريضا جديدا، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 1236.

وأوضح، أنه تم إجراء 20345 اختبارا للفيروس حتى الآن، مضيفا أن جميع الوفيات من كبار السن، داعيا المواطنين إلى البقاء في منازلهم.

وفي 11 مارس، سجلت تركيا أول حالة إصابة بالفيروس.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا