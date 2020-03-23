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الحزب الحاكم في ألمانيا: ميركل ستباشر عملها من المنزل

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال مسئول رفيع في الحزب الديمقراطي المسيحي ، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، إنها ستباشر عملها في قيادة البلاد بشكل طبيعي لكن من منزلها.
وأوضح نائب رئيس كتلة الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم في البرلمان الألماني يوهان فندرفولت، في مقابلة مع قناة (سكاي نيوز عربية)، مساء اليوم الأحد، أن إجراء الحجر الصحي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جاء بشكل احترازي بعدما خالطت طبيبا تبين فيما بعد إصابته بفيروس كورونا.
وأشار إلى أن نتائج فحص ميركل ستظهر بعد يومين، وسيتبين ما إذا كانت أصيبت بالعدوى أم لا، لافتا إلى أن ميركل ستقود البلاد والحكومة من المنزل، وستستخدم الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.
وكشف المسئول الحزبي أن ميركل علمت بشأن إصابة الطبيب بعد المؤتمر الصحفي الذي عقدته من أجل الإعلان عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية في البلاد.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • An old British woman in North London inherited a large part of her money to a Muslim who works in hygiene – and she did so when she felt that her children and grandchildren wanted her death and quarantine as soon as possible to inherit her money while she was in her whole mind – so she agreed with a lawyer to limit her money and allocate a large part of her money to a Muslim worker He is of African descent because he was the only person to rest with and trust him when he knew nothing.
    To take revenge on her children and grandchildren who coveted her and did not love her except for money.

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