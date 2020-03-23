الولايات المتحدة تسجل أكثر من 100 وفاة بفيروس كورونا في غضون 24 ساعة

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 100 شخص في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 389 حتى هذا التوقيت من الأحد، بحسب تعداد رسمي ل جامعة جونز هوبكنز .

والولايات الأمريكية الأكثر تأثرا بالفيروس هي نيويورك بواقع 114 حالة وفاة، وواشنطن بواقع 94، وكاليفورنيا بواقع 28، وسجلت حتى الآن 30 ألف إصابة على الأقل بالفيروس في جميع أنحاء البلاد.

والأحد، أعلن عن إصابة السناتور الجمهوري راند بول بالفيروس، ليكون بذلك أول عضو في مجلس الشيوخ يصاب بكوفيد-19، ولينضم بذلك إلى عضوي مجلس النواب بن ماك آدامز عن يوتا وماريو دياز-بالارت عن فلوريدا بالمرض.

وتأثّرت قطاعات واسعة في الاقتصاد الأميركي بتداعيات كوفيد19 على غرار شركات الطيران وقطاع السفن السياحية إلى جانب الفنادق وجزء كبير من قطاع الترفيه، بينما لزم ملايين الأميركيين منازلهم إما خوفا من الإصابة بالفيروس أو بناء على أوامر صدرت بذلك.

والأحد، أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ، أن خطة إنقاذ طارئة تعدّها الإدارة الأميركية لصالح الأعمال التجارية التي تضررت بفعل وباء كوفيد-19 العالمي تشمل مساعدات على شكل سيولة بقيمة أربعة تريليون دولار.

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