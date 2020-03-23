نيبال تغلق حدودها مع الهند والصين خوفا من كورونا

أغلقت السلطات النيبالية اليوم الاثنين حدود البلاد مع جارتيها الهند والصين لمدة أسبوع، وذلك بعد ساعات من تعليقها جميع رحلات طيران الركاب في مسعى لمنع تفشي محتمل لفيروس كورونا.

وأعلن يوبا راج خاتيوادا وزير المالية في نيبال ان جميع التنقلات عبر الحدود سوف يتم تقييدها لمدة أسبوع بداية من الساعة 10 صباحا (0415 بتوقيت جرينتش)حتى منتصف ليل يوم 29 مارس.

وقال خاتيوادا للصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد ” أن تقديم البضائع الضرورية سوف يستمر كالمعتاد. وان إغلاق الحدود قد يمتد لفترة أخرى في أعقاب إجراء محادثات (مع الهند والصين)”.

وتتشارك نيبال حدوديا مع الصين في الجانب الشمالي من البلاد ومع الهند في الجوانب الثلاثة الأخرى.

ويدخل اغلاق الحدود مع دول الجوار حيز التنفيذ بعد ساعات فقط من تعليق جميع رحلات الطيران، باستثناء طائرات الشحن والطوارئ ورحلات الركاب لإجلاء الأجانب العالقين في البلاد. يشار إلى أن نيبال بها حالة اصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد، والتي تعافت منذ ذلك الحين.

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