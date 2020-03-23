ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في إسرائيل إلى 1071 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا إلى 1071 حالة حتى وقت متأخر من الليلة الماضية.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي فإن حالة 18 من المصابين خطيرة.

وأضافت أن 37 مصابا تعافوا بالفعل. وكانت إسرائيل أعلنت تسجيل حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس، وكانت لمسن يبلغ من العمر 88 عاما وكان يعاني من عدة أمراض أخرى.

ووجه رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بنيامين نتنياهو وزارة الصحة بالتوسع في عدد الفحوصات اليومية لرصد مرضى كورونا ليبلغ 14 ألف فحص يوميا، بحيث تشمل إجراء عشرة آلاف فحص لأشخاص تظهر عليهم أعراض الإصابة وأربعة آلاف فحص عشوائي.

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