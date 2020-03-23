تجذير للوكالات الملاحية من شحن أجزاء السيارات

ايوان ليبيا – وكالات:

حذر ميناء بنغازي البحري الوكالات الملاحية من شحن أجزاء السيارات أو قطع الغيار المستعملة؛ لمخالفة الأمر قانوني الاستيراد والجمارك.

جاء ذلك في كتاب رئيس جمارك الميناء عادل العوامي، منوها بأنه لن يتم التعامل مع أي وكالة صرفت أمر تسليم لأي حاوية بها أجزاء سيارات، حسب ما جاء في صفحة الميناء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد.

ودعا الكتاب الوكالات إلى مخاطبة خطوط الشحن الخارجية لعدم استقدام المواد سالفة الذكر، منوها بتحميل المخالف المسؤولية وفق ما نص عليه قانون الجمارك رقم 10 للعام 2010.

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