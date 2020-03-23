تعليق اجتماعات الحكومة الموقتة

ايوان ليبيا – وكالات:

قررت الحكومة الموقتة تعليق كافة الاجتماعات بديوان مجلس الوزراء وكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة «إلا في الحالات الطارئة وللضرورة القصوى وفي أضيق الحدود»..

وبحسب بيان للحكومة المؤقتة الأحد، فإن التعليق يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

واتخذت الحكومة الموقتة العديد من القرارات الاحترازية لمواجهة كورونا، على رأسها تعليق الدراسة لمدة أسبوعين وإغلاق المنافذ البحرية والبرية والجوية، وحظر التجول 12 ساعة.

فيما بحثت الحكومة الموقتة إمكانية تصعيد الإجراءات الاحترازية المتخذة بما يضمن عدم وصول فيروس كورونا إلى ليبيا، خصوصا مع إقفال كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية ووضع العالقين خارج البلاد في أماكن إقامة لائقة لحين انتهاء فترة الحجر الصحي، بحسب بيان أمس.

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