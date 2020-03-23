ترتيب ليبيا في مؤشر السعادة العالمي

ايوان ليبيا – وكالات:

شهد مركز ليبيا تراجعًا على مؤشر السعادة العالمي، الذي يصدر سنويًا من منظمة الأمم المتحدة، والذي جاء مختلفًا هذه المرة عن الأعوام السابقة، حيث أجريت الدراسة على 186 مدينة في 156 دولة.

وجاء تصنيف المدن حسب عدد من المعايير، مثل الرفاهية الشخصية، والبيئة الاجتماعية والحضارية والطبيعية، وركز التصنيف هذا العام على معيار البيئة وكيف تؤثر على سعادة الأشخاص.

واحتلت ليبيا المركز 72 في تصنيف العام الماضي، وحصلت على 5.5 درجة من أصل 10.

ونشر التصنيف هذا العام إحصائية لترتيب الدول بعد الدمج في الفترة بين عامي 2017 إلى 2019 وحصلت ليبيا على المركز 80.

وتصدرت الإمارات العربية المتحدة تصنيف الدول العربية وحصلت على 6.7 درجة، واحتلت المركز 21 عالميًا، وحلت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني عربيًا و 27 عالميًا حيث تقدمت مركزًا على المستوى العالمي مقارنة بالعام الماضي.

وحلت البحرين في المركز الثالث عربيًا، و40 عالميًا، والكويت الرابعة على المستوى العربي، و48 عالميًا.

وواصلت فنلندا تصدر التصنيف وحصلت على 7.8 درجة، بينما جاءت الدنمارك وسويسرا وايسلندا والنرويج في المراكز من الثاني إلى الخامس.

أما تصنيف العام الحالي 2020 فقد كان للمدن فقط، وذلك بتواجد 186 مدينة من 156 دولة، حيث تواجدت مدينتين من ليبيا وهما طرابلس وبنغازي.

وتواجدت طرابلس في المركز 111 وحصلت على 5.52 درجة، وجاءت بنغازي في المركز 112 وحصلت على 5.50 درجة.

وتصدرت مدينة هلسنكي الفنلندية التصنيف بـ7.8 درجة، وثانيًا مدينة آرهوس الدنماركية، ثم ويلنجتون النيوزيلندية، ثم زيورخ السويسرية وخامسًا كوبنهاجن الدنماركية.

أما عربيًا فجاءت أبو ظبي في المركز الأول، و35 عالميًا وحصلت على 6.8 درجة، ثم دبي الثانية عربيًا و 39 عالميًا وحصلت على 6.6 درجة.

أما ثالث أسعد مدينة عربية فهي مدينة جدة السعودية، والتي حلت في المركز 59 عالميًا، ورابعًا الكويتج في المركز 60 عالميًا.

الرياض من السعودية والدوحة من قطر، احتلت المراكز 62 و 63 على التوالي، وخامسًا وسادسًا عربيًا، وجاءت مكة سابعًا و 65 عالميًا.

واحتلت مدينة كابول من أفغانستان المركز الأخير في التصنيف، وقبلها صنعاء اليمنية، ثم قطاع غزة، بينما احتلت القاهرة المركز 177 عالميًا من أصل 186 مدينة.

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