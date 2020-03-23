أرسنال: لن نعود للتدريبات.. الزموا منازلكم وحافظوا على حياة الجميع

وقال أرسنال في بيانه: “لاعبو الفريق الأول كان مقرر لهم العودة للتدريبات يوم الثلاثاء بعد إكمال مدة ١٤ يوما من العزل بعد تشخيص المدرب ميكيل أرتيتا بالإصابة بفيروس كورونا”.

وأضاف البيان: “نتيجة للوضع الراهن ونحن نوضح أنه لن يكون ملائما أبدا أو مسؤولا أن نطلب من لاعبينا العودة في مثل هذا الوقت، لذا نطلب من لاعبينا سواء الفريق الأول أو النساء أو الأكاديمية أن يظلوا في منازلهم”.

وأكمل “ابقوا في منازلكم وحافظوا على حياة الجميع”.

وكان أرسنال قد قال في بيان خلال الأسبوع الماضي إن صحة أرتيتا تتحسن كثيرا بعد إصابة المدرب الإسباني بفيروس كورونا.

إصابة أرتيتا دفعت رابطة الدوري الإنجليزي لتأجيل مسابقاتها ومسابقات رابطة الكرة الإنجليزية حتى يوم ٤ أبريل، ثم عادت الروابط لتأجيل كافة مسابقات المحترفين حتى يوم ٣٠ أبريل، على الأقل.

إنجلترا لديها حتى مساء الأحد خمسة آلاف و٦٨٣ حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد ١٩”، و٢٨١ حالة وفاة و٩٣ حالة تعافي.

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