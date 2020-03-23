لينيكر يعلن دخوله في عزل فردي بعد ظهور بعض الأعراض على ابنه جورج

وكتب لينيكر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “دخلت في عزل فردي، بعد معاناة جورج ابني من بعض الأعراض”.

وواصل “ليست أعراضا معتادة، لكنه فقد الإحساس بالطعم والرائحة، من الغريب أنه لم يتم الإشارة لذلك كثيرا”.

وواصل “قضيت ما يقرب من أسبوع في فترة العزل، كنت متحفظا، وغسلت يدي جيدا وكنت على مسافة، لكن العزل أمر واجب”.

واستطرد ردا على أحد المتابعين حول الأعراض “يتطلب الأمر الحرص إن فقدت الإحساس بالطعم والرائحة، قد تصاب بالفيروس وأنت لا تعلم، تحدثت مع طبيب قبل الحديث إليكم ومشاركة المعلومات، كونوا آمنين”.

فيروس كورونا تسبب في توقف مسابقات كرة القدم حول العالم بسبب سرعة تفشيه التي جعلت إيطاليا ثاني دولة في العالم من حيث عدد الحالات المصابة بعد الصين.

وسجلت بريطانيا حتى مساء الأحد ٥ آلاف و٦٨٣ حالة إصابة و٢٨١ حالة وفاة و٩٣ حالة تعافي.

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