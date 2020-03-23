المطالبة بخفض قيمة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي

ايوان ليبيا – وكالات:

طالب رئيس قسم السيولة النقدية في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الأغا إدارة المركزي في طرابلس بخفض قيمة الرسم لحين معادلة سعر الدولار عند 3 دنانير بالسعر الرسمي.

الآغا وفي تصريح لقناة “ليبيا 218” أمس الأحد أوضح أن هذه الخطوة ستضغط على بعض التجار الذين خزنوا بضائعهم بهدف استغلال المواطن الأمر الذي سيدفع بتوفر السلع في السوق المحلية وإحداث انتعاشة للدينار.

وقال إن الأنباء المتداولة حول إمكانية تعديل نسبة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي وزيادته إلى 213 % ما يعني رفع قيمة الدولار في المصرف المركزي عند 4.400 دنانير للدولار الواحد سيسهم في توجه التجار خلال هذه المرحلة لتخزين بضائعهم.

كما شدد على أهمية خفض الرسم لتحقيق توازن في السوق المحلية، مؤكدا أن عدم اهتمام المصرف المركزي في طرابلس باتخاذ مثل هذه الإجراءات بقدر اهتمامه بالسير والعمل وفق منهج إدارة الإخوان المسلمين.

وعلى صعيد توفر السيولة النقدية في المصارف التجارية التابعة لسلطة الحكومة الليبية،أكد الآغا توفرها في هذه المرحلة وأن سقوف السحب تحددها مباشرة إدارات الفروع وبما يناسب السيولة النقدية المتوفرة وعدد العملاء لديها،لافتا إلى أهمية التحول الإلكتروني والاعتماد على التطبيقات الهاتفية كإجراء للوقاية ومنعا لانتشار فيروس كورونا.

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