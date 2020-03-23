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تعليمات من منظمة الصحة العالمية لتقوية مناعة الجسم

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

طالبت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، الناس بالالتزام بمجموعة من الإرشادات لتقوية مناعة الجسم وتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها تناول الغذاء الصحي وتجنب المشروبات الكحولية والسجائر.

وذكر مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي: “يجب الانتباه لصحتك الجسدية والعقلية، لأن هذا سيساعدك على مكافحة كوفيد-19 إذا ما أنت أصبت به”، مضيفا: “ندعو إلى تفادي المشروبات الغنية بالسكر والكحول والسجائر”.

وتابع: “في المقابل، ننصح بالغذاء الصحي وممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميا للراشدين وساعة للأطفال”.

وأردف قائلا: “ركوب الدراجات وبعض التمارين كالرقص واليوغا ستكون مفيدة.. وتأكدوا من تجنب الجلوس في وضعية واحدة لمدة طويلة”.

 

سكاي نيوز

 

 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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