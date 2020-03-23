الأمن العراقي يلقي القبض على 6 مصابين بكورونا تهربوا من الحجر الصحي في السليمانية

أعلن المتحدث باسم شرطة السليمانية العراق ية سركوت أحمد، اليوم الإثنين، القبض على 6 مصابين بعدوى فيروس ” كورونا ” المستجد ممن أبدوا عدم استعدادهم للحجر الصحي.

وأضاف سركوت – في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراق ية – أن كل مصاب بفيروس كورونا يتخلف عن مراجعة المراكز الطبية ستتم محاكمته بحسب القوانين العراق ية، وسيقوم المدعي العام بتحريك دعوى قضائية ضده.

من جهته، قال المتحدث باسم الصحة العراق ية في السليمانية ياد النقشبندي، إن عدداً من المواطنين عادوا من إيران وهم يتجولون الآن في المدينة، ويشكلون خطراً كبيراً على الصحة العامة.

ووصل عدد من تأكدت إصابتهم بفيروس ” كورونا ” في إقليم كردستان إلى 76 شخصاً؛ 22 في أربيل و49 في السليمانية وواحد في حلبجة، وقد تماثل 13 من المصابين في السليمانية للشفاء وتوفي واحد.

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