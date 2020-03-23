الداخلية السعودية: الغرامة والسجن لمن يخالف حظر التجول

أكد مصدر مسئول في وزارة الداخلية السعودية ، اليوم الاثنين، أن من يخالف أمر حظر التجول المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا سيُعاقب بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وتُضاعف الغرامة حال التكرار، وإنْ عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة بعد ذلك فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يومًا، بموجب قرار من وزير الداخلية.

وأوضح المصدر – وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) – أنه يُعاقب بعقوبة السجن المُشار إليها كل مخالف لم يمتثل للسلطات المختصة بتنفيذ المنع، ولا يسري على حالات الضرورة القصوى – بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة – وفقًا لما تحدده الجهة المختصة.

وأهاب المصدر بجميع المواطنين والمقيمين في السعودية اتباع التعليمات تجاه أمر حظر التجول للحد من انتشار فيروس كورونا لمدة 21 يومًا اعتبارًا من اليوم الاثنين، ابتداءً من الساعة 7 مساءً وحتى الساعة 6 صباحًا.

وأكد أن المحافظة على الصحة العامة من أهم الواجبات على أبناء الوطن والمقيمين على أرضه، وعليهم أن يؤدوا واجبهم بالبقاء في منازلهم وعدم تعريض أنفسهم وبلادهم لخطر تفشي الفيروس.

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