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ليبيا تدعو مواطنيها العالقين بالخارج للتواصل معها لمساعدتهم في مواجهة كورونا

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التابعة للحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني ، مواطنيها العالقين في الدول العربية والأوروبية والآسيوية التواصل معها لتقديم المساعدة لها.
ودعت الوزارة – في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية اليوم الإثنين – المواطنين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى أرض الوطن بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس ( كورونا ) التواصل بالإدارات المعنية عن طريق رابط لتعبئة استمارة معلومات عنهم.
تشمل المساعدات التي تقدمها الوزارة تغطية نفقات السكن والمصروفات اليومية، وتوفير مستلزمات وقائية من فيروس ( كورونا ).

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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