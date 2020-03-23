ليبيا تدعو مواطنيها العالقين بالخارج للتواصل معها لمساعدتهم في مواجهة كورونا

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التابعة للحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني ، مواطنيها العالقين في الدول العربية والأوروبية والآسيوية التواصل معها لتقديم المساعدة لها.

ودعت الوزارة – في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية اليوم الإثنين – المواطنين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى أرض الوطن بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس ( كورونا ) التواصل بالإدارات المعنية عن طريق رابط لتعبئة استمارة معلومات عنهم.

تشمل المساعدات التي تقدمها الوزارة تغطية نفقات السكن والمصروفات اليومية، وتوفير مستلزمات وقائية من فيروس ( كورونا ).

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