أرنولد: لم أصل إلى المكان الذي أريده حتى الآن

وقال أرنولد في تصريحات أبرزها موقع ناديه: “أود قول إنني لم أظهر بإمكانياتي الكاملة على الإطلاق. لم أصل بعد إلى المكان الذي أريده”.

وأضاف المدافع البالغ من العمر 21 عاما “لا يزال أمامي الكثير من التطور والعمل الذي ينبغي علي القيام به”.

وتابع “بالنسبة لي الأمر يتعلق فقط بلعب كرة القدم. أريد المشاركة في كل مباراة والفوز في كل مباراة. أريد أن أكون قادراً على المنافسة قدر الإمكان”.

وعند سؤاله عن مدربه يورجن كلوب، أجاب “كشخص ومدرب هو لا يُصدق. هو نفس الشخص الذي تراه على شاشة التلفزيون. محب ويهتم بكل من هم حوله”.

وأكمل “كلوب يهتم بأسرته واللاعبين والطاقم المعاون، يعامل الجميع على قدم المساواة”.

وأتم “كلوب مدرب عاطفي لكنه يعرف كيف يسيطر على الأمور. يعرف جيداً ما يجب أن يقال وكيف يجب أن يتحدث بالأسلوب المناسب في الوقت المناسب”.

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