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سيالة يبعث رسالة إلى مجلس الأمن

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات:

بعث وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن قصف المدينة القديمة في طرابلس.

وقال سيالة إنه في الوقت الذي يكافح فيه العالم فيروس «كورونا» المستجد، تتعرض الأحياء السكنية في طرابلس إلى القصف، وآخر المدينة القديمة، متابعا: «القصف فاق كل الحدود».

وأشار إلى أن القصف يعرض الموروث الثقافي والمباني التاريخية في طرابلس إلى خطر التدمير، داعيا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته لـ«ردع وإدانة العدوان على العاصمة طرابلس».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت عملية «بركان الغضب» وفاة شخصين جراء سقوط قذيفة على منزلهما في منطقة عين زارة، كما توفى بالأمس رجل وأصيب طفليه جراء سقوط إحدى القذائف العشوائية بالمنطقة نفسها.

جاء هذا التصعيد العسكري، بعد ترحيب المجلس الرئاسي والقيادة العامة بالدعوة الصادرة من 8 دول لوقف القتال لأغراض إنسانية للاستجابة لمواجهة فيروس «كورونا»، فيما دعت الأمم المتحدة إلى وقف عاجل لإطلاق النار.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • طز فيك وفى مجلس الهم الغير قادر اصلا على الانعقاد لاصدار قرار بشجب وادانة عدوان كورونا وتعيين سلامة مبعوثا دوليا للكورونا

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  • فرصة ذهبية للجيش الوطنى للتقدم وتحرير طرابلس فالعالم مشغول بالحرب على الكورونا والتى جعلت مخرجة مخرجات برلين الحاجة ميركل تقعد فى البيت ودول العالم كلها معزولة وايطاليا تنهار ياحمار لانها لعبت دور قذر فى ليبيا طمعا فى ثروتها

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  • لن ينفعك المجتمع الدولى المنافق والفاسد والذى فرضكم رغم رفض نواب الشعب الليبى لكم وكان الانتقام الربانى اقوى فارسل عليهم فيروس صغير اقوى من تغريدات ترامب يدمر دول تدعى انها متقدمة واتضح انها اوهن من بيوت العنكبوت

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