جوتيريش يدعو إلى وقف الحروب لمواجهة العدو المشترك للبشرية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جميع الأطراف المشاركة في الصراعات المسلحة حول العالم إلى وقف إطلاق النار والتفرغ لمواجهة العدو المشترك المتمثل في فيروس كورونا .

وفي مؤتمر صحفي عقده عبر الفيديو اليوم الإثنين، خاطب جوتيريش الأطراف المتحاربة كافة قائلا إن العالم يواجه الآن “عدوا مشتركا لا يعرف الرحمة ولا يميز بين الأعراق والجنسيات أو المعتقدات في وقت تمزقه صراعات عسكرية يعاني منها الأكثر ضعفا: النساء والأطفال والمعوقون والأشخاص المهمشون واللاجئون.

وشدد جوتيريش على أن “الفيروس المستعر يظهر بوضوح جنون الحرب”، مضيفا: “لذا أدعو اليوم إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم، حان الوقت لوضع النزاعات المسلحة قيد “الحجر الصحي” والتركيز معا على المعركة الحقيقية في حياتنا”.

وأشار جوتيرش إلى أن “أنظمة الرعاية الصحية في البلدان التي دمرتها الحروب في حالة انهيار”، موجها نداء إلى أطراف القتال بـ”إسكات السلاح” من أجل تمكين العاملين في المجال الإنساني من إنشاء ممرات لتوصيل المساعدات الحيوية وجلب الأمل للأكثر تعرضا لخطر الإصابة بالفيروس.

وختم بالقول: “ضعوا حدا لوباء الحرب، وحاربوا المرض الذي يعصف بعالمنا. ويبدأ ذلك بوقف القتال في كل مكان. فهذا ما تحتاج إليه أسرتنا البشرية، الآن أكثر من أي وقت مضى”.

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