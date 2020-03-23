الجزائر تفرض حظرا للتجول في العاصمة.. وحجرا كليا بولاية البليدة

قررت الحكومة الجزائر ية فرض حظر للتجول في العاصمة، وحجر كلي في ولاية البليدة ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، وفقًا لما نشرته “سكاي نيوز”.

وتضمنت القرارات منع التجمعات لأكثر من شخصين في كل ولايات البلاد.

كانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر ، قد أعلنت اليوم الإثنين، تسجيل 29 إصابة جديدة مؤكدة بوباء كورونا ، ليرتفع عدد إجمالي المصابين إلى 230.

ولم تشر الوزارة إلى تسجيل وفيات جديدة ليستقر العدد عند 17 وفاة، منوهة أن 125 إصابة سجلت بولاية البليدة القريبة من العاصمة الجزائر ية.



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