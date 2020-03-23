رسميا – تأجيل نهائيي أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

جاء ذلك الإعلان عبر موقع الاتحاد الأوروبي الرسمي كما تم الإعلان في البيان عن تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات.

وكان من المقرر إقامة جميع تل المباريات المذكورة في شهر مايو المقبل.

وأشار البيان إلى أنه حتى الآن لا يوجد موعد محدد لإقامة تلك المباريات، وأن هناك ورشة عمل مقامة حاليا تدرس الاختيارات المتاحة لإقامة تلك المباريات في المستقبل.

يذكر أن مباريات الإياب من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لم تقم جميعها إذ تم تأجيلها بسبب تفشي كورونا بقوة في أوروبا.

ومن المقرر أن يقام نهائي دوري الأبطال في ملعب أتاتورك الأولمبي في العاصمة التركية إسطنبول.

أما نهائي الدوري الأوروبي فسيقام في ملعب إنيرجا جادينسك في بولندا.

فيما لم يحدد مكان إقامة نهائي أبطال أوروبا للسيدات.

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